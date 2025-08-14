08:34
Агент 024

Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются

Когда-то один из образцовых пансионатов на берегу Иссык-Куля «Аврора плюс» оказался в плачевном состоянии. Об этом сообщили туристы, отдыхавшие там этим летом.

По их словам, несколько лет назад комплекс был ухоженным и спокойным местом для отдыха, но сейчас картина изменилась.

«Раньше здесь были тишина и чистота. Теперь бардак, мусор, хаос. По территории ездят машины, как на базаре», — рассказали отдыхающие.

Туристы сняли видео, на котором видны беспорядок и захламленные территории. По их словам, разница с прежними годами, «как небо и земля».

Пансионат национализирован несколько лет назад. После этого, по словам гостей, уровень сервиса и благоустройства резко снизился.
