Общество

Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал национальный отбор картин в категории «Лучший международный полнометражный фильм» премии «Оскар». Об этом сообщил Кыргызский Оскаровский комитет.

По его данным, отобранную киноленту представят от КР на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Сроки приема заявок: с 11 августа по 11 сентября 2025 года (включительно).

Чтобы претендовать на участие в национальном отборе и последующую номинацию на премию «Оскар», картина должна соответствовать требованиям, установленным Американской киноакадемией. Вот часть из них:

  • Полнометражный фильм продолжительностью не менее 40 минут.

  • Произведен за пределами США.

  • Более 50 процентов диалогов — на языке, отличном от английского.

  • Допускаются игровые, документальные и анимационные ленты.

  • Премьера фильма в стране представления должна состояться с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025-го.

  • Прокат должен длиться не менее семи последовательных дней в коммерческом кинотеатре с продажей билетов и прибылью для кинотеатра и правообладателя.

  • Картины, которые до официального проката публично показали или распространили вне кинотеатров (на ТВ, стриминговых сервисах, DVD, авиалиниях, в интернете и так далее), к участию не допускаются.
