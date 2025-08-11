Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал национальный отбор картин в категории «Лучший международный полнометражный фильм» премии «Оскар». Об этом сообщил Кыргызский Оскаровский комитет.

По его данным, отобранную киноленту представят от КР на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Сроки приема заявок: с 11 августа по 11 сентября 2025 года (включительно).

Чтобы претендовать на участие в национальном отборе и последующую номинацию на премию «Оскар», картина должна соответствовать требованиям, установленным Американской киноакадемией. Вот часть из них: