Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал национальный отбор картин в категории «Лучший международный полнометражный фильм» премии «Оскар». Об этом сообщил Кыргызский Оскаровский комитет.
По его данным, отобранную киноленту представят от КР на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».
Сроки приема заявок: с 11 августа по 11 сентября 2025 года (включительно).
Чтобы претендовать на участие в национальном отборе и последующую номинацию на премию «Оскар», картина должна соответствовать требованиям, установленным Американской киноакадемией. Вот часть из них:
-
Полнометражный фильм продолжительностью не менее 40 минут.
-
Произведен за пределами США.
-
Более 50 процентов диалогов — на языке, отличном от английского.
-
Допускаются игровые, документальные и анимационные ленты.
-
Премьера фильма в стране представления должна состояться с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025-го.
-
Прокат должен длиться не менее семи последовательных дней в коммерческом кинотеатре с продажей билетов и прибылью для кинотеатра и правообладателя.
-
Картины, которые до официального проката публично показали или распространили вне кинотеатров (на ТВ, стриминговых сервисах, DVD, авиалиниях, в интернете и так далее), к участию не допускаются.