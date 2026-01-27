Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов

Специалисты Иссык-Кульского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора проверили кухню дома отдыха «Аврора», находящегося в ведении управделами президента.

В итоге установлено, что на входной зоне первого этажа проводится капитальный ремонт. По информации представителей администрации, его делают поэтапно. Ремонтные работы начали в VIP-зале, относящемся к кухне.

«Технологическое оборудование в достаточном количестве и находится в рабочем состоянии. Оборудование, ранее вышедшее из строя и показанное в средствах массовой информации, демонтировано. Приобретено и установлено новое, которое ввели в эксплуатацию. В то же время на инвентаризационном складе, в коридорах и некоторых производственных цехах осыпается штукатурка с потолков, повышена влажность воздуха, из-за недостаточной вентиляции появилась плесень. Это говорит о необходимости капитального ремонта кухни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки выявлены тараканы на кухне и в помещениях для приготовления пищи. В связи с этим даны рекомендации по уборке и полной дезинфекции.

На основании выявленных нарушений дом отдыха «Аврора» оштрафовали по статье 214 Кодекса о правонарушениях.

Как сообщили 24.kg в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, сумма штрафа составила 5 тысяч сомов.

Напомним, ранее депутат парламента Эрулан Кокулов опубликовал в соцсетях видеоматериал, снятый в санатории «Аврора». Он указал на ряд нарушений санитарно-гигиенических норм в пищеблоке и складских помещениях. В администрации учреждения подчеркнули, что все работы проводят планово и поэтапно. Санаторий последовательно приводят в современное состояние, а все возникающие вопросы рассматривают в рабочем порядке.