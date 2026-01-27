12:00
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов

Специалисты Иссык-Кульского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора проверили кухню дома отдыха «Аврора», находящегося в ведении управделами президента.

В итоге установлено, что на входной зоне первого этажа проводится капитальный ремонт. По информации представителей администрации, его делают поэтапно. Ремонтные работы начали в VIP-зале, относящемся к кухне.

«Технологическое оборудование в достаточном количестве и находится в рабочем состоянии. Оборудование, ранее вышедшее из строя и показанное в средствах массовой информации, демонтировано. Приобретено и установлено новое, которое ввели в эксплуатацию. В то же время на инвентаризационном складе, в коридорах и некоторых производственных цехах осыпается штукатурка с потолков, повышена влажность воздуха, из-за недостаточной вентиляции появилась плесень. Это говорит о необходимости капитального ремонта кухни», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Депутат нашел тараканов в «Авроре». Ответ пресс-службы санатория

Отмечается, что в ходе проверки выявлены тараканы на кухне и в помещениях для приготовления пищи. В связи с этим даны рекомендации по уборке и полной дезинфекции.

На основании выявленных нарушений дом отдыха «Аврора» оштрафовали по статье 214 Кодекса о правонарушениях.

Как сообщили 24.kg в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, сумма штрафа составила 5 тысяч сомов.

Напомним, ранее депутат парламента Эрулан Кокулов опубликовал в соцсетях видеоматериал, снятый в санатории «Аврора». Он указал на ряд нарушений санитарно-гигиенических норм в пищеблоке и складских помещениях. В администрации учреждения подчеркнули, что все работы проводят планово и поэтапно. Санаторий последовательно приводят в современное состояние, а все возникающие вопросы рассматривают в рабочем порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359421/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Домкомов и квартальных предложили штрафовать за препятствие агитации
Суд оштрафовал сотрудников Сокулукского центра профилактики заболеваний
Стройку без разрешений выявили в Манасе: работы остановлены
За 2025 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 23,3 миллиона сомов
Вузам в Кыргызстане рекомендовали не взимать штрафы со студентов
За нападение на медиков 12 лет тюрьмы: в Казахстане депутаты приняли закон
Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на более чем 21 миллион сомов
В Оше фирму оштрафовали за незаконное размещение на водоохранной зоне «Жекелик»
Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
12:00
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не ст...
11:56
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
11:45
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
11:45
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
11:39
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области