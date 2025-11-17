20:41
Общество

Первая подобная награда в карьере. Том Круз получил почетный «Оскар»

Том Круз получил почетный «Оскар». Это первая подобная награда в его карьере.

В отличие от обычного «Оскара», на который актер был номинирован четыре раза, но так и не выиграл, эта награда вручается за вклад в киноиндустрию в целом, а не за конкретный фильм. При этом премия не ежегодная, а присуждается только по решению совета управляющих Академии.

Статуэтку Тому Крузу вручил режиссер Алехандро Г. Иньярриту — актер сейчас снимается в его картине, выход которой запланирован на октябрь 2026 года.

Во время награждения Том Круз произнес эмоциональную речь, в которой выразил благодарность всем причастным к созданию и продвижению кинематографа.

«Кино переносит меня по всему миру. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих, многих вещах. И независимо от того, откуда мы родом, в этом зале мы смеемся вместе, переживаем вместе, надеемся вместе — и в этом сила этого вида искусства. Именно поэтому это важно, именно поэтому это важно для меня. Так что создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, кто я есть», — сказал он.

Актер также рассказал, что его любовь к киноискусству зародилась еще в детстве, во время похода в кинотеатр.
