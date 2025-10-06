Еще один фильм кыргызского режиссера выдвинули на премию «Оскар»

Фото @alchytop. Кадр из фильма «Долгий путь на летовку»

Картину режиссера из Кыргызстана Ильгиз-Шернияза Турсунбек уулу «Долгий путь на летовку» выдвинули на рассмотрение в категории короткометражного документального кино премии «Оскар». Об этом сообщил дистрибьютор фильмов и анимации alchytop.

Фильм также вошел в престижную программу Best of Fests крупнейшего в мире фестиваля документального кино — International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

Мировое признание фильм получил после победы на «Международном фестивале короткометражного кино в Оберхаузене (Германия)», где впервые кыргызский документальный фильм удостоили Гран-при и Второй премии Министерства культуры и науки федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Эти награды принесли картине статус квалификационного фильма киноакадемии «Оскар» и открыли путь на IDFA.

Сюжет фильма прост и понятен каждому кыргызстанцу. Житель села по имени Азиз каждую весну перегоняет скот на высокогорные летние пастбища вместе с односельчанами. Путь через суровые горные перевалы становится испытанием силы духа и открывает зрителю глубинную связь человека с землей и традициями.

Проект создан при поддержке Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

Напомним, ранее художественный фильм режиссера Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары» выбран для официального представления страны в борьбе за премию «Оскар» в категории Best International Feature Film («Лучший международный художественный фильм»).