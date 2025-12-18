17:33
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Общество

Трансляция «Оскара» будет доступна только на платформе YouTube

Американская киноакадемия с 2029 года перенесет трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» с телеканала ABC на платформу YouTube. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сделка предусматривает, что до 2033-го YouTube получит эксклюзивные мировые права на прямую бесплатную трансляцию церемонии, в том числе красной дорожки и закулисных включений, вручения премии Governors Awards и многого другого, для глобальной аудитории и подписчиков YouTube TV в США.

При этом телеканал ABC сохранит права на показ «Оскара» в Соединенных Штатах до 2028 года включительно, когда состоится 100-я церемония. Контракт с YouTube завершит почти полувековой период, в течение которого церемония «Оскара» выходила в телеэфире и транслировалась на ABC.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355028/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Первая подобная награда в карьере. Том Круз получил почетный «Оскар»
Еще один фильм кыргызского режиссера выдвинули на премию «Оскар»
Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане
С 2028 года премию «Оскар» будут вручать и за лучшие трюки каскадеров
«Бруталист» и «Анора». Кто еще стал победителем премии «Оскар-2025»
Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Зои Салдана и не только
Российского актера Юрия Борисова номинировали на «Оскар»
В Лос-Анджелесе вручили «Золотой глобус». Победители
Премия «Оскар». Названы все победители
Кинематографисты Кыргызстана могут подать заявку на участие в премии «Оскар»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
17:32
Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запросила прокуратура Баку Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запро...
17:19
МВД Кыргызстана передало милиции 50 новых служебных автомобилей и снегоходы
17:11
Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР
16:50
В Оше строительство нового аэровокзального комплекса завершится летом 2026 года
16:29
Трансляция «Оскара» будет доступна только на платформе YouTube