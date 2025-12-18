Трансляция «Оскара» будет доступна только на платформе YouTube

Американская киноакадемия с 2029 года перенесет трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» с телеканала ABC на платформу YouTube. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сделка предусматривает, что до 2033-го YouTube получит эксклюзивные мировые права на прямую бесплатную трансляцию церемонии, в том числе красной дорожки и закулисных включений, вручения премии Governors Awards и многого другого, для глобальной аудитории и подписчиков YouTube TV в США.

При этом телеканал ABC сохранит права на показ «Оскара» в Соединенных Штатах до 2028 года включительно, когда состоится 100-я церемония. Контракт с YouTube завершит почти полувековой период, в течение которого церемония «Оскара» выходила в телеэфире и транслировалась на ABC.