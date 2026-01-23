10:03
Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Названы номинанты на премию «Оскар». В число претендентов на золотую статуэтку вошли известные фильмы, мультфильмы и актеры. 

  • «Лучший фильм»: «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Гамнет», «Грешники», «Сентиментальная ценность», «Бугония», «Сны поездов», «Франкенштейн», «Секретный агент», «F1».
  • «Лучшая актриса»: Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).
  • «Лучший актер»: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Вагнер Моура («Секретный агент»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Итан Хоук («Голубая луна»).
  • «Лучшая режиссура»: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»).
  • «Лучший анимационный фильм»: «Кей-поп-охотницы на демонов», «Зверополис 2», «Арко», «Элио», «Маленькая Амели».
  • «Лучший короткометражный анимационный фильм»: «Три сестры», «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом», «Пенсионный план».
  • «Лучший иностранный фильм»: «Секретный агент» (Бразилия), «Сентиментальная ценность» (Норвегия), «Простая случайность» (Иран, Франция, Люксембург), «Сират» (Испания, Франция), «Голос Хинд Раджаб» (Тунис).

Ранее сообщалось, что Американская киноакадемия с 2029 года перенесет трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» с телеканала ABC на платформу YouTube. 
