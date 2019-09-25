Айсулуу Тыныбекова опубликовала первые фото из подаренной президентом квартиры

Чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова опубликовала первые фотографии из новой трехкомнатной квартиры, которую ей подарил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Спортсменка опубликовала две фотографии в своем Instagram: на одной она держит ключ на фоне окна, на второй — стоит с матерью на фоне этого же окна.

20 сентября в Нур-Султане Айсулуу Тыныбекова стала первой в истории независимого Кыргызстана чемпионкой мира по борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых высокооплачиваемых спортсменок КР. Она ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 она получила 1 миллион сомов.