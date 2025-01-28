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Спорт

Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по версии UWW Asia

Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по версии UWW Asia.  

Уточняется, что Азиатский Объединенный мир борьбы признал спортсменку из Кыргызстана лучшей по итогам прошлого года.

Напомним, в 2024-м Айсулуу Тыныбекова выступила на пяти турнирах, где завоевала пять медалей. На Олимпиаде в Париже в ее копилке третье место и бронзовая медаль.

В октябре 2024 года Тыныбекову избрали вице-президентом Федерации КР по женской борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/318147/
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