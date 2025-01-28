Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по версии UWW Asia.

Уточняется, что Азиатский Объединенный мир борьбы признал спортсменку из Кыргызстана лучшей по итогам прошлого года.

Напомним, в 2024-м Айсулуу Тыныбекова выступила на пяти турнирах, где завоевала пять медалей. На Олимпиаде в Париже в ее копилке третье место и бронзовая медаль.

В октябре 2024 года Тыныбекову избрали вице-президентом Федерации КР по женской борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.