10:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (217)

Конфликт на границе. Со школьниками села Максат работают психологи

Со школьниками села Максат работают психологи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Читайте по теме
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана вместе патрулируют участки границы

Уточняется, что дети, живущие на кыргызско-таджикской границе, во время событий 16 сентября пережили сильный стресс.

«У взрослых также наблюдается тревожное состояние. После двухдневного перерыва учебный процесс возобновлен. Из 196 детей на уроки пришли 112, остальные уехали к родственникам в соседние села», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что школе в селе Максат нанесен материальный ущерб на 129 тысяч 500 сомов.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана вместе патрулируют участки границы
Конфликт на границе. Политические силы Кыргызстана призывают ОДКБ вмешаться
Конфликт на границе. Парламент примет постановление на следующей неделе
Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу
Конфликт на границе. Восьмерых пострадавших прооперировали в Бишкеке
Конфликт на границе. Глава Пограничной службы КР о переговорах: было сложно
Конфликт на границе. Большинство жителей села Максат вернулись домой
Депутаты предлагают создать отдельное ведомство по приграничным вопросам
Конфликт на границе. Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьера в закрытом режиме
Возобновлен пропуск граждан через КПП «Кулунду-автодорожный»
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Конфликт на&nbsp;границе. В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;акцию протеста, участников задержали Конфликт на границе. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали
Конфликт на&nbsp;границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!