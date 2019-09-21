Конфликт на границе. Со школьниками села Максат работают психологи

Со школьниками села Максат работают психологи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Уточняется, что дети, живущие на кыргызско-таджикской границе, во время событий 16 сентября пережили сильный стресс.

«У взрослых также наблюдается тревожное состояние. После двухдневного перерыва учебный процесс возобновлен. Из 196 детей на уроки пришли 112, остальные уехали к родственникам в соседние села», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что школе в селе Максат нанесен материальный ущерб на 129 тысяч 500 сомов.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.