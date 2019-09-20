Пограничники Кыргызстана и Таджикистана вместе патрулируют участки границы

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.

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Уточняется, что, согласно достигнутым договоренностям, погранведомства двух государств отвели дополнительные силы и боевую технику из района конфликта в пункты их постоянной дислокации.

«Пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана проводят совместное патрулирование на неописанных участках госграницы. Все пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы функционируют в штатном режиме», — сообщили в ГПС.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.