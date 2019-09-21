10:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (168)

Издание учебников. На ошибках учимся или повторяем?

«Кто успел, того и тапки». Именно по такому принципу выдают учебники в школах. Как правило, это происходит еще в августе. Пришедшим последними достаются старые, рваные книги либо приходится покупать новые. И не факт, что они не окажутся контрафактом, опасным для жизни ребенка.

Как цифры нарисуют

Чиновники ежегодно рапортуют о высокой обеспеченности школьных библиотек учебной литературой. Несколько лет назад, к примеру, этот показатель составлял 86 процентов, а в этом году снизился до 73,5 процента. И тем не менее книг не хватает многим учащимся. Почему и откуда берутся те самые проценты?

Согласно докладу, опубликованному «Булан институтом», реальный уровень обеспеченности гораздо ниже. «Министерство называет цифру 75-80 процентов. Но это без вычета устаревших, отслуживших свой срок эксплуатации, книг», — цитируют авторы исследования бывшего заместителя министра образования Гульжигита Сооронкулова.

Реально школы обеспечены учебниками лишь на 39-40 процентов. Потому что сейчас нет такого понятия, как «списание». Хотя книги уже порваны и устарели, ими все равно пользуются.

Из доклада «Булан института»
При этом на рынках дефицита нет. Разброс в качестве и в цене большой. Одна из причин распространения книг на рынках, по словам заведующего лабораторией Кыргызской академии образования (КАО) Муратбека Иманкулова, — коррупционные проявления. «Можно предположить, что учебники хоть и печатаются, но до школ в полном объеме не доходят. В настоящее время выпуск никем не контролируется. Доходят ли книги до потребителя или нет? Как учебники оказываются в руках перекупщиков? Об этом никто и не задумывается», — сказал он.

С протянутой рукой

После обретения независимости учебники не обновлялись в течение десяти лет, нехватка достигла своего апогея. Именно в тот момент на помощь пришли Азиатский банк развития и Всемирный банк.

Ежегодно на издание учебников государство выделяет около 120 миллионов сомов. Однако для покрытия дефицита необходимо как минимум 600 миллионов.

По данным «Булан института», на проект «Укрепление системы образования в КР» АБР в общей сложности выделил $15,5 миллиона, в том числе $1,4 миллиона потратили на выпуск учебников. Всемирный банк же за 15 лет выделил Кыргызстану только на издание учебников около $10 миллионов.

Более $7 миллионов из них бездарно потратили на тиражирование книг с грубыми ошибками. При этом 55 процентов от этой суммы выдано в виде кредита на 38 лет. Возвращать его Кыргызстану придется, начиная с 2026 года.

На деньги Всемирного банка выпустили 33 наименования учебников общим тиражом 3 миллиона 330 тысяч экземпляров.

Более 80 процентов из них были напечатаны за рубежом — в типографиях Индии Pitambra Books, Вьетнама Hanoi Printing и Италии Grafica Veneta S.p.a. Всего три учебника (география, история и природоведение) напечатали в Кыргызстане, в двух из них допущены ошибки.

Ошибка на ошибке

Обнаружились недочеты и в книгах, изданных за рубежом. Однако учебники изымать не стали, а библиотекарей и классных руководителей обязали вклеить в конце книги дополнительный лист с указанием опечаток. Родители возмущены: почему за каждую некачественную книгу им приходится платить по 25 сомов. Ответа на их вопрос в школах не дают, а лишь разводят руками.

Читайте по теме
Очередной скандал в Минобразования. Bновь учебники
В учебниках, напечатанных в Италии, Вьетнаме и Индии, кроме орфографических ошибок есть и дефекты технического характера. «Поступили новые книги, проставили печать и приняли. Начали пролистывать каждую страницу. В одной из них с 17-й страницы сразу переход на 33-ю. Некоторые страницы вообще отсутствуют. Поэтому некоторые темы в отдельных учебниках находятся в середине книге, а в других — в самом конце. Царит полный беспорядок. Как ребята будут обучаться по ним, я не понимаю», — цитируют авторы доклада библиотекаря средней школы села Ача-Кайынды Ат-Башинского района Айтбубу Шабданову.

Некоторые книги переплетены в перевернутом виде, вследствие чего их приходится читать, начиная с конца. В некоторых учебниках размыты снимки или же слиплись страницы.

По словам библиотекаря средней школы № 93 Бишкека Гулайым Абдраевой, такие книги возвращены назад, по ним составлены акты. Сейчас Минобразования намерено взыскать с итальянской и индийской типографий штрафы, однако те напрочь отказываются.

Кто виноват

Авторы исследования называют основные проблемы: коррупционные схемы, из-за которых неэффективно используются выделенные средства, низкое качество содержания учебников, отсутствие обучения авторов и четкой системы издания школьных пособий по госзаказу. Не хватает последовательного и четко налаженного сотрудничества между Минобразования и КАО.

Издание учебников сопровождается халатностью и попустительством. Все стороны процесса во главе с Министерством образования не хотят брать на себя ответственность.

Из доклада «Булан института»
«В последние годы стало заметно, что министерство не доверяет академии и устранило ее из процесса разработки и выпуска учебников. Несмотря на то что КАО является единственной государственной организацией, имеющей возможность отвечать за содержание учебников, проводить по ним экспертизы, об этой организации ни слова не сказано в положении, определяющем ход выпуска книг от 2016 года. Не упоминается даже об ее участии в проведениях экспертиз и апробаций», — подчеркивают авторы доклада.

Вместо этого министерство создало координационный совет, наделив его правом выбора рукописи через проведение конкурсов, правом рассмотрения выводов экспертизы и утверждения окончательного варианта учебника.

Во главе совета стоят сам министр и его двое заместителей. При этом коллегиальный орган ни за что не отвечает.

В докладе отмечаются и другие недостатки положения. Издательству, выигравшему конкурс, на написание учебника отводится всего лишь три месяца, что крайне мало. Готовая рукопись должна пройти через научную экспертизу в течение месяца. А кто именно проводит анализ, четко не прописано, как и срок апробации. На доработку дается два месяца, что также недостаточно.

Читайте по теме
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..
Еще одно упущение — тот, кто написал учебник, лишен авторских прав на него. Это новшество Минобразования ввело в 2016 году, в бытность главой ведомства Эльвиры Сариевой. Авторы считают также большой ошибкой то, что министерство размещает учебники на сайтах до их официального выпуска. В результате типографии крадут их труд и печатают пиратским способом. При этом некоторые авторы остаются в неведении.

До увольнения Гульмиры Кудайбердиевой с должности министра образования в ведомстве разработали проект нового положения об издании учебников. Документ, по ее словам, позволит повысить качество. Теперь за весь процесс — разработку, апробацию, тиражирование — будут отвечать издательства.

Надежда умирает последней

Авторы доклада надеются, что нынешний глава Минобразования примет новый документ и наладит сотрудничество с КАО, а Генпрокуратура доведет до логического конца возбужденные уголовные дела по учебникам.

Казалось бы, в условиях дефицита финансовых средств каждое действие ответственных лиц должно быть выверенным и продуманным. Но вместо этого бюджетные средства используют неэффективно, не по целевому назначению, а книги издают не отвечающие стандартам образования. Такого не должно больше повториться.

Сегодня в секторе по учебникам работают всего два (!) сотрудника. Именно они определяют потребности школ и контролируют процесс издания новых книг.

В структуре КАО рекомендуется открыть государственный издательский дом, а в Минобразования — спецотдел по учебникам. Он будет заниматься разработкой и изданием книг.

Даст ли это ощутимые результаты, станет известно не раньше начала следующего учебного года. А пока школьникам придется получать знания из тех книг, что есть, вклеивая страницы и исправляя ошибки и опечатки.
Ссылка:
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..
Не хотят работать. Авторам учебников приходится клянчить выплату гонораров
Правительству Кыргызстана советуют открыть предприятие по выпуску учебников
По знакомству и личным связям. Как отбирают рукописи при подготовке учебников
Учебники с ошибками. Зарубежные типографии отказываются платить штраф
Проблема остается. Обеспеченность школ учебниками снизилась
Учебники, изданные на грант Всемирного банка, продаются на рынках
Поправки в Закон «О госзакупках», или Как депутаты целую отрасль убили
Крупная партия учебников с содержанием вредных веществ изъята в Кыргызстане
В Кыргызстане нет типографий, соответствующих новому положению об издании книг
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Конфликт на&nbsp;границе. В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;акцию протеста, участников задержали Конфликт на границе. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали
Конфликт на&nbsp;границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!