Учебники с ошибками. Зарубежные типографии отказываются платить штраф

Итальянская и индийская типографии, напечатавшие некачественные учебники для Кыргызстана, отказываются платить штраф. Об этом говорится в докладе «Булан института».

На деньги Всемирного банка выпустили 33 наименования учебников общим тиражом 3 миллиона 330 тысяч экземпляров.

Более 80 процентов из них напечатаны за рубежом — в типографиях Индии Pitambra Books, Вьетнама Hanoi Printing и Италии Grafica Veneta S.p.a. Всего три учебника (география, история и природоведение) напечатали в Кыргызстане, в двух из них допущены грубые ошибки.

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«Обнаружились ошибки и в книгах, изданных за рубежом. Минобразования отправило учителям специальную видеоинструкцию, в которой поручило приклеить в конце книги дополнительный лист с указанием ошибок. Зарубежные типографии, несмотря на то, что получили заказы от имени правительства другого государства, не смогли выполнить свою работу на профессиональном уровне и не уложились в предусмотренные сроки. Школьники остались на год без книг», — отмечается в исследовании.

По данным Минобразования, против итальянской и индийской типографий, нарушивших предписания, указанные в договоре, введены штрафные санкции. Однако в настоящее время обе типографии напрочь отказываются выплатить штраф. Кыргызская сторона пока удерживает 10 процентов финальной части оплачиваемой суммы.