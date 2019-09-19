Второй год кряду в Кыргызстане не утихают скандалы с учебниками. Поэтому вопрос о школьных пособиях поднимали и депутаты, когда утверждали на должность министра образования и науки Кыргызстана Каныбека Исакова.
сказал Акылбек Жапаров.
Новый глава Минобразования пообещал уделить им внимание, а также бороться с коррупцией, оптимизировать школьную программу и поддержал переход на латиницу.
Крах системыСкандалы с изданием книг преследовали и бывшего министра Гульмиру Кудайбердиеву. Родители и журналисты нашли массу ошибок. Ведомство стало искать виновных. Выяснилось, что при существующей системе выпуска книг сделать это практически невозможно.
Она добавила, что многие путают издательства и типографии: первые создают книгу, а вторые — тиражируют. Но несколько лет назад в Кыргызстане у издательств отобрали авторские права и передали их Министерству образования.
Как пояснил 24.kg исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко, ранее Минобразования контролировало все: финансировало, проводило тендер, ставило порой нереальные сроки, указывало, где печатать.
Это стало последней каплей - с рынка стали уходить компании, выпускающие учебники.Исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко
Такая политика, утверждают эксперты, привела к расцвету рынка контрафакта. Подтверждением тому служит недавний случай, когда в Бишкеке изъяли крупную партию подделки.
Экспертиза признала учебники опасными для здоровья школьников из-за высокого содержания вредных элементов в краске.
Работа над ошибкамиПосле фиаско с учебниками в Минобразования наконец-то задумались, что сделано неправильно, и переработали совместно с юристами и экспертами положение о выпуске пособий.
«В этой сфере произошла коренная реформа. Минобразования не будет финансировать учебники, их разработку, адаптацию, а станет закупать готовый тираж», — пояснил Олег Бондаренко.
Издательства на свой страх и риск работают с авторами, а затем в соревновательном порядке представляют рукописи. А ведомство только выбирает.
Глава ОО «Таза Табылга» отмечает, что по новому положению два субъекта несут уголовную, моральную и материальную ответственность: сам издательский дом и министерство, выступающее заказчиком. Расширяется список организаций, которые будут проводить экспертизу рукописей. Сейчас это прерогатива Кыргызской академии образования.
В конкурентных условиях качество учебников будет повышаться.Олег Бондаренко
Среди плюсов также называют экономию государственных средств и времени на выпуск, а также избавление от лишних препятствий.
«Положение, когда авторское право будет сохраняться за издателями, разрушит систему пиратской торговли», — также считает Олег Бондаренко.
Дефицит кадровЕще один отрицательный итог реформирования системы выпуска книг — отсутствие собственных авторов.
«К сожалению, за 28 лет государство не взрастило своих авторов. Минобразования нашло временную меру — адаптировать учебники других стран. Но и здесь встретило сопротивление ряда типографий. Они просто боятся остаться без работы и левых заработков», — отметила Анара Дауталиева.
О выпуске адаптированных учебников ведомство сообщило в марте 2019 года.
Тогда оно рапортовало, что подписало с АО «Издательство «Просвещение» меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. В августе объявили тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий. Поставить их были готовы две компании. Но эксклюзивное право на издание от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус». Конкуренты углядели в этом сговор.
«Учебники уже издали и подготовили. В книге написано 3 июля 2019 года, а тендер объявили 5 августа. 27 августа уже назвали победителя, выбрав компанию, которая предлагает самую высокую сумму. При этом местные типографии не смогли участвовать в тендере, так как по условиям требовалось получить авторские права», — рассказал на пресс-конференции представитель полиграфического производства Кочкон Торокулов.
А представитель Книжной палаты КР Койчуман Момункулов высказал мнение, что российский учебник по математике не подходит для классов с кыргызским языком обучения.
Нарушения при закупке адаптированных учебников обнаружила и Генеральная прокуратура. «Технические спецификации конкурса существенно ограничивают круг участников и не обеспечивают равные и справедливые условия для всех поставщиков», — отметили в надзорном ведомстве.
Но стоить отметить, что Генпрокуратура и ранее находила нарушения при приобретении учебников. В частности, при тиражировании книг по английскому языку для пятых классов предусмотрены авторские гонорары, однако типографии авторам фактически гонорары не выплатили.
Это страшное слово «адаптация»В «Аркусе» сговор с чиновниками отрицают. По словам гендиректора Ивана Фадина, компания уже не один год сотрудничает с «Просвещением» и другими издательствами.
«В Министерстве образования понимают проблематику с учебниками. Поэтому в ведомство приняли логичное решение адаптировать пособия. При этом у педагога остается право выбирать, по какой методике он будет обучать детей», — отметил Иван Фадин.
Отличие адаптированного издания в том, что в книге приводятся понятия к той действительности, в которой живет ребенок, и выпускается она по лицензии правообладателя.
Он добавил, что правообладатель может сам решать, что делать со своей продукцией. Контракт с «Просвещением» — сублицензионный.
«Он не подразумевает какую-либо дальнейшую передачу прав вообще никому, как и файлов с пособиями. Это самое ценное, что есть у правообладателя», — отметил Иван Фадин.
Он добавил, что у типографии уже есть заказы от нескольких школ на учебники на русском и кыргызском языках, на узбекском и таджикском — пока не поступало. Книги есть в свободной продаже.
Будет ли последовательным новый министр образования, продолжит ли действия предшественницы в вопросах книгоиздания или решит пойти по-другому пути, сегодня не возьмется сказать никто.