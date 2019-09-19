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Общество

Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..

Второй год кряду в Кыргызстане не утихают скандалы с учебниками. Поэтому вопрос о школьных пособиях поднимали и депутаты, когда утверждали на должность министра образования и науки Кыргызстана Каныбека Исакова.

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«Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. Советую и вам выделить время и лично изучить каждое пособие, прежде чем оно поступит в школы», — сказал Акылбек Жапаров.

Новый глава Минобразования пообещал уделить им внимание, а также бороться с коррупцией, оптимизировать школьную программу и поддержал переход на латиницу.

Крах системы

Скандалы с изданием книг преследовали и бывшего министра Гульмиру Кудайбердиеву. Родители и журналисты нашли массу ошибок. Ведомство стало искать виновных. Выяснилось, что при существующей системе выпуска книг сделать это практически невозможно.

из интернета
Фото из интернета. Руководитель ОО «Таза Табылга» Анара Дауталиева
«Книгоиздание в нашей стране потерпело крах. В 2014 году проведены реформы, разделившие процесс на три этапа: конкурс рукописей, издательская доработка, тиражирование и доставка до места. В итоге мы получили учебники с кучей ошибок. Значит, эта модель не сработала», — отметила руководитель ОО «Таза Табылга» Анара Дауталиева.

Она добавила, что многие путают издательства и типографии: первые создают книгу, а вторые — тиражируют. Но несколько лет назад в Кыргызстане у издательств отобрали авторские права и передали их Министерству образования.

Это стало последней каплей - с рынка стали уходить компании, выпускающие учебники.

Исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко
Как пояснил 24.kg исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко, ранее Минобразования контролировало все: финансировало, проводило тендер, ставило порой нереальные сроки, указывало, где печатать.

sputnik.kg
Фото sputnik.kg. Исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко

Такая политика, утверждают эксперты, привела к расцвету рынка контрафакта. Подтверждением тому служит недавний случай, когда в Бишкеке изъяли крупную партию подделки.

Экспертиза признала учебники опасными для здоровья школьников из-за высокого содержания вредных элементов в краске.

Таких типографий, которые печатают книги без разрешения, в Кыргызстане много, утверждают эксперты. «Они не платят налоги, не соблюдают технические требования к качеству... Подсчитать оборот «пиратов» просто невозможно», — отметила Анара Дауталиева.

Работа над ошибками

После фиаско с учебниками в Минобразования наконец-то задумались, что сделано неправильно, и переработали совместно с юристами и экспертами положение о выпуске пособий.

«В этой сфере произошла коренная реформа. Минобразования не будет финансировать учебники, их разработку, адаптацию, а станет закупать готовый тираж», — пояснил Олег Бондаренко.

Издательства на свой страх и риск работают с авторами, а затем в соревновательном порядке представляют рукописи. А ведомство только выбирает.

В конкурентных условиях качество учебников будет повышаться.

Олег Бондаренко
Глава ОО «Таза Табылга» отмечает, что по новому положению два субъекта несут уголовную, моральную и материальную ответственность: сам издательский дом и министерство, выступающее заказчиком. Расширяется список организаций, которые будут проводить экспертизу рукописей. Сейчас это прерогатива Кыргызской академии образования.

Среди плюсов также называют экономию государственных средств и времени на выпуск, а также избавление от лишних препятствий.

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По мнению правозащитницы, новый порядок невыгоден производителям контрафактной продукции, и они уже пишут протестные письма.

«Положение, когда авторское право будет сохраняться за издателями, разрушит систему пиратской торговли», — также считает Олег Бондаренко.

Дефицит кадров

Еще один отрицательный итог реформирования системы выпуска книг — отсутствие собственных авторов.

«К сожалению, за 28 лет государство не взрастило своих авторов. Минобразования нашло временную меру — адаптировать учебники других стран. Но и здесь встретило сопротивление ряда типографий. Они просто боятся остаться без работы и левых заработков», — отметила Анара Дауталиева.

О выпуске адаптированных учебников ведомство сообщило в марте 2019 года. 

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Тогда оно рапортовало, что подписало с АО «Издательство «Просвещение» меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. В августе объявили тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий. Поставить их были готовы две компании. Но эксклюзивное право на издание от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус». Конкуренты углядели в этом сговор.

«Учебники уже издали и подготовили. В книге написано 3 июля 2019 года, а тендер объявили 5 августа. 27 августа уже назвали победителя, выбрав компанию, которая предлагает самую высокую сумму. При этом местные типографии не смогли участвовать в тендере, так как по условиям требовалось получить авторские права», — рассказал на пресс-конференции представитель полиграфического производства Кочкон Торокулов.

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А представитель Книжной палаты КР Койчуман Момункулов высказал мнение, что российский учебник по математике не подходит для классов с кыргызским языком обучения.

Нарушения при закупке адаптированных учебников обнаружила и Генеральная прокуратура. «Технические спецификации конкурса существенно ограничивают круг участников и не обеспечивают равные и справедливые условия для всех поставщиков», — отметили в надзорном ведомстве.

Но стоить отметить, что Генпрокуратура и ранее находила нарушения при приобретении учебников. В частности, при тиражировании книг по английскому языку для пятых классов предусмотрены авторские гонорары, однако типографии авторам фактически гонорары не выплатили.

Это страшное слово «адаптация»

В «Аркусе» сговор с чиновниками отрицают. По словам гендиректора Ивана Фадина, компания уже не один год сотрудничает с «Просвещением» и другими издательствами.

«В Министерстве образования понимают проблематику с учебниками. Поэтому в ведомство приняли логичное решение адаптировать пособия. При этом у педагога остается право выбирать, по какой методике он будет обучать детей», — отметил Иван Фадин.

Отличие адаптированного издания в том, что в книге приводятся понятия к той действительности, в которой живет ребенок, и выпускается она по лицензии правообладателя.

«Например, когда ученики читают в книге, что Москва — столица нашей Родины, у них возникает диссонанс. В случае адаптированного материала не нарушается авторская концепция, но изменяются имена, города, озера и другие обозначения», — объяснил гендиректор «Аркуса».

из личного архива
Фото из личного архива. Гендиректор издательства «Аркус» Иван Фадин

Он добавил, что правообладатель может сам решать, что делать со своей продукцией. Контракт с «Просвещением» — сублицензионный.

«Он не подразумевает какую-либо дальнейшую передачу прав вообще никому, как и файлов с пособиями. Это самое ценное, что есть у правообладателя», — отметил Иван Фадин.

Он добавил, что у типографии уже есть заказы от нескольких школ на учебники на русском и кыргызском языках, на узбекском и таджикском — пока не поступало. Книги есть в свободной продаже.

Будет ли последовательным новый министр образования, продолжит ли действия предшественницы в вопросах книгоиздания или решит пойти по-другому пути, сегодня не возьмется сказать никто.
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