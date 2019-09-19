Второй год кряду в Кыргызстане не утихают скандалы с учебниками. Поэтому вопрос о школьных пособиях поднимали и депутаты, когда утверждали на должность министра образования и науки Кыргызстана Каныбека Исакова.

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«Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. Советую и вам выделить время и лично изучить каждое пособие, прежде чем оно поступит в школы», — сказал Акылбек Жапаров.

Новый глава Минобразования пообещал уделить им внимание, а также бороться с коррупцией, оптимизировать школьную программу и поддержал переход на латиницу.

Крах системы

Скандалы с изданием книг преследовали и бывшего министра Гульмиру Кудайбердиеву. Родители и журналисты нашли массу ошибок. Ведомство стало искать виновных. Выяснилось, что при существующей системе выпуска книг сделать это практически невозможно.

Фото из интернета. Руководитель ОО «Таза Табылга» Анара Дауталиева

«Книгоиздание в нашей стране потерпело крах. В 2014 году проведены реформы, разделившие процесс на три этапа: конкурс рукописей, издательская доработка, тиражирование и доставка до места. В итоге мы получили учебники с кучей ошибок. Значит, эта модель не сработала», — отметила руководитель ОО «Таза Табылга» Анара Дауталиева.

Она добавила, что многие путают издательства и типографии: первые создают книгу, а вторые — тиражируют. Но несколько лет назад в Кыргызстане у издательств отобрали авторские права и передали их Министерству образования.

Это стало последней каплей - с рынка стали уходить компании, выпускающие учебники. Исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко

Как пояснилисполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко, ранее Минобразования контролировало все: финансировало, проводило тендер, ставило порой нереальные сроки, указывало, где печатать.

Фото sputnik.kg. Исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей Олег Бондаренко

Такая политика, утверждают эксперты, привела к расцвету рынка контрафакта. Подтверждением тому служит недавний случай, когда в Бишкеке изъяли крупную партию подделки.

Экспертиза признала учебники опасными для здоровья школьников из-за высокого содержания вредных элементов в краске.

Работа над ошибками

Таких типографий, которые печатают книги без разрешения, в Кыргызстане много, утверждают эксперты. «Они не платят налоги, не соблюдают технические требования к качеству... Подсчитать оборот «пиратов» просто невозможно», — отметила Анара Дауталиева.После фиаско с учебниками в Минобразования наконец-то задумались, что сделано неправильно, и переработали совместно с юристами и экспертами положение о выпуске пособий.

«В этой сфере произошла коренная реформа. Минобразования не будет финансировать учебники, их разработку, адаптацию, а станет закупать готовый тираж», — пояснил Олег Бондаренко.

Издательства на свой страх и риск работают с авторами, а затем в соревновательном порядке представляют рукописи. А ведомство только выбирает.

В конкурентных условиях качество учебников будет повышаться. Олег Бондаренко

Глава ОО «Таза Табылга» отмечает, что по новому положению два субъекта несут уголовную, моральную и материальную ответственность: сам издательский дом и министерство, выступающее заказчиком. Расширяется список организаций, которые будут проводить экспертизу рукописей. Сейчас это прерогатива Кыргызской академии образования.

Среди плюсов также называют экономию государственных средств и времени на выпуск, а также избавление от лишних препятствий.

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По мнению правозащитницы, новый порядок невыгоден производителям контрафактной продукции, и они уже пишут протестные письма.

«Положение, когда авторское право будет сохраняться за издателями, разрушит систему пиратской торговли», — также считает Олег Бондаренко.

Дефицит кадров

Еще один отрицательный итог реформирования системы выпуска книг — отсутствие собственных авторов.

«К сожалению, за 28 лет государство не взрастило своих авторов. Минобразования нашло временную меру — адаптировать учебники других стран. Но и здесь встретило сопротивление ряда типографий. Они просто боятся остаться без работы и левых заработков», — отметила Анара Дауталиева.

О выпуске адаптированных учебников ведомство сообщило в марте 2019 года.

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Тогда оно рапортовало, что подписало с АО «Издательство «Просвещение» меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. В августе объявили тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий. Поставить их были готовы две компании. Но эксклюзивное право на издание от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус». Конкуренты углядели в этом сговор.

«Учебники уже издали и подготовили. В книге написано 3 июля 2019 года, а тендер объявили 5 августа. 27 августа уже назвали победителя, выбрав компанию, которая предлагает самую высокую сумму. При этом местные типографии не смогли участвовать в тендере, так как по условиям требовалось получить авторские права», — рассказал на пресс-конференции представитель полиграфического производства Кочкон Торокулов.

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А представитель Книжной палаты КР Койчуман Момункулов высказал мнение, что российский учебник по математике не подходит для классов с кыргызским языком обучения.

Нарушения при закупке адаптированных учебников обнаружила и Генеральная прокуратура. «Технические спецификации конкурса существенно ограничивают круг участников и не обеспечивают равные и справедливые условия для всех поставщиков», — отметили в надзорном ведомстве.

Но стоить отметить, что Генпрокуратура и ранее находила нарушения при приобретении учебников. В частности, при тиражировании книг по английскому языку для пятых классов предусмотрены авторские гонорары, однако типографии авторам фактически гонорары не выплатили.

Это страшное слово «адаптация»

В «Аркусе» сговор с чиновниками отрицают. По словам гендиректора Ивана Фадина, компания уже не один год сотрудничает с «Просвещением» и другими издательствами.

«В Министерстве образования понимают проблематику с учебниками. Поэтому в ведомство приняли логичное решение адаптировать пособия. При этом у педагога остается право выбирать, по какой методике он будет обучать детей», — отметил Иван Фадин.

Отличие адаптированного издания в том, что в книге приводятся понятия к той действительности, в которой живет ребенок, и выпускается она по лицензии правообладателя.

«Например, когда ученики читают в книге, что Москва — столица нашей Родины, у них возникает диссонанс. В случае адаптированного материала не нарушается авторская концепция, но изменяются имена, города, озера и другие обозначения», — объяснил гендиректор «Аркуса».

Фото из личного архива. Гендиректор издательства «Аркус» Иван Фадин

Он добавил, что правообладатель может сам решать, что делать со своей продукцией. Контракт с «Просвещением» — сублицензионный.

«Он не подразумевает какую-либо дальнейшую передачу прав вообще никому, как и файлов с пособиями. Это самое ценное, что есть у правообладателя», — отметил Иван Фадин.

Он добавил, что у типографии уже есть заказы от нескольких школ на учебники на русском и кыргызском языках, на узбекском и таджикском — пока не поступало. Книги есть в свободной продаже.

Будет ли последовательным новый министр образования, продолжит ли действия предшественницы в вопросах книгоиздания или решит пойти по-другому пути, сегодня не возьмется сказать никто.