В городе Ош пройдет Неделя турецкого кино

В Оше 17-19 сентября пройдет Неделя турецкого кино. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

По ее данным, кинопоказы состоятся в рамках международной программы «Ош — культурный центр тюркского мира».

Зрители смогут бесплатно посетить показы кинофильмов турецкого кинематографа «Бɵрү» (Börü), «Биз учун чемпион» (Bizim icin şampiyon), анимационный фильм для детей «Жигердүү топ» (Rafadan Tayfa).

Фильмы будут транслировать в кинотеатрах «Нур» и «Семетей» на турецком языке с субтитрами на государственном.