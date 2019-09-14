Государственно-частное партнерство. Какие возможности открывает новый закон

В июле 2019 года президент Сооронбай Жээнбеков подписал новый Закон «О государственно-частном партнерстве». Документ вступает в силу 26 октября 2019 года. Чем он отличается от действующего закона о ГЧП? Станет ли импульсом для развития государственно-частного партнерства в Кыргызстане? Об этом в интервью 24.kg рассказали юристы Гульнара Каликова и Альбина Рахмидинова.
— О необходимости принятия нового закона о ГЧП говорилось давно и на разных уровнях. Нынешний подвергался критике много раз, это и стало причиной для принятия нового закона?
— Государство на протяжении многих лет пыталось внедрить ГЧП в Кыргызстане. В 2012 году был принят действующий закон о государственно-частном партнерстве, в последующие годы — ряд подзаконных актов. В 2016-м правительство утвердило программу развития ГЧП. Поставили цель — к 2021 году привлечь в строительство и управление инфраструктурными объектами частные инвестиции на сумму не менее 20 миллиардов сомов.
На сегодня (середина 2019 года) подписано три соглашения о ГЧП (создание центров гемодиализа, реконструкция кинотеатра, внедрение системы электронного билетирования на общественном транспорте в городе Бишкеке).
Общая сумма привлекаемых частных инвестиций не достигла и пяти процентов.
— Да, результаты не впечатляют. Почему ГЧП не развивается в Кыргызстане?
— Есть несколько причин. Недостаток политической воли со стороны государственных и муниципальных органов: многие чиновники считают, что проекты ГЧП слишком сложные и долгие в подготовке.
Сказались и недостаток знаний и опыта у госслужащих и у бизнеса в вопросах поиска и подготовки проектов ГЧП, противоречия и неэффективность законодательства. Последнее особенно проявилось в процессе подготовки первого проекта ГЧП в Кыргызстане — организация четырех центров гемодиализа в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.
На подготовку технико-экономического обоснования проекта, получение согласований, проведение тендера и подписание соглашения о ГЧП между Минздравом и победителем тендера ушло почти два года.
Это объясняется как отсутствием опыта в ГЧП, так и пробелами в законодательстве. Несмотря на процедурные сложности, Минздрав довел проект до логического завершения и подписал соглашение о ГЧП с победителем тендера. Сегодня работа всех четырех центров гемодиализа запущена и около трехсот пациентов имеют возможность получать услуги самого высокого качества, отвечающие лучшим международным стандартам.
— Почему возникла необходимость пересмотреть законопроект 2012 года и принять новый?
— Хотя в целом законодательство позволяло использовать механизмы ГЧП, опыт реализации первого проекта выявил ряд сложностей в процедурах подготовки проекта и в разработке тендерной документации. Практика также показала неурегулированность порядка и сроков согласования документов, несоответствие подзаконных актов закону, невыполнимость и неэффективность некоторых законодательных требований. Эти и другие причины привели к необходимости пересмотра законодательства о ГЧП.
Вряд ли новый закон будет идеален. Скорее всего, при практическом применении в нем тоже найдутся недостатки. Но в любом случае это шаг вперед к работающей модели ГЧП в Кыргызстане.
— Так что же нового в новом законе о ГЧП?
— Самое главное, что перечень лиц, определяемых законом в качестве «государственного партнера», расширен. Теперь инициировать проекты ГЧП может более широкий круг лиц. Например, большинство организаций, работающих в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и других социальных сферах, являются государственными и муниципальными учреждениями, теперь и они вправе рассматривать возможность использовать в своей деятельности модель ГЧП. Что касается акционерных обществ с государственным участием, то те, где количество госдоли превышает 50 процентов, также могут использовать модель ГЧП.
Еще одно новшество — упрощено согласование тендерных документов.
Вместо утверждения всех проектов и тендерных документов с Министерством экономики и Минфином, теперь достаточно лишь уведомить Минэкономики об инициировании проекта. Тендерные документы необходимо согласовать с этими министерствами только в том случае, есть планируются бюджетные инвестиции в проект. Облегчение процедур согласования должно привести к росту инициатив со стороны государственных партнеров и к ускорению процедур подготовки проектов ГЧП.
— Почему это новшество важно?
— Кыргызстан не имеет большого рынка, соответственно, привлечь интерес крупных инвесторов и крупные объемы инвестиций довольно сложно. Практика показала, что по многим тендерам требование о наличии не менее двух заявок является непреодолимым барьером, и по этой причине они признаются несостоявшимися. Снятие требования о двух заявках облегчит частным инвесторам доступ к тендерным процедурам и, соответственно, повысит их интерес к участию в проектах ГЧП.
— Какие еще новшества введены?
— Внесена ясность в правила инициирования проектов ГЧП со стороны бизнеса с учетом изучения международной практики, используемой в ряде стран. Такие правила создают больше прозрачности, предсказуемости и гарантий для частных инвесторов.
Для того чтобы бизнес мог самостоятельно выступать с инициативой реализовывать проекты ГЧП, государство должно гарантировать им ясные и справедливые правила сотрудничества.Гульнара Каликова
Новый закон ввел ряд других новшеств — упорядочены процессы партнерства, уточнены требования к обязательным положениям соглашения о ГЧП, внесены изменения в процедуры проведения тендера и другие. Большинство предложенных изменений направлено на облегчение и ускорение процедур, но есть и ограничивающие положения.
Так, например, срок соглашения о ГЧП сокращен с 50 до 30 лет, в новом законе исключены некоторые виды финансовой и экономической поддержки со стороны государственного партнера. Однако, по нашему мнению, эти сокращения и исключения не умаляют прогрессивный характер нового закона.
— Значит ли, что теперь в страну придут инвесторы и случится экономическое чудо?
— Безусловно, новый закон о ГЧП значительно облегчит и ускорит процессы, стимулирует государственных партнеров привлекать частные инвестиции в строительство и управление общественной инфраструктурой.
Но одного закона недостаточно. Новый закон — шаг в развитии ГЧП в Кыргызстане, но это лишь видимая часть айсберга. Для системного и эффективного развития ГЧП необходимы и другие меры.
Закон устанавливает общие принципы и подходы, но для работы на практике государственным партнерам необходимы стандартизированные процедуры и правила. Такие документы сэкономят время, повысят прозрачность и эффективность работы государственных партнеров, что в свою очередь повысит доверие частных инвесторов и простимулирует их вкладываться в проекты ГЧП.
На сегодня список реализуемых и потенциальных проектов ГЧП включает 23 проекта. Но он носит фрагментарный характер, унифицированной системы и методологии поиска, идентификации и предварительной оценки проектов ГЧП не существует. Чем качественнее список, тем выше шанс у государства привлечь частные инвестиции в проекты ГЧП.