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Власть

В Кыргызстане создадут центр по государственно-частному партнерству за счет АБР

Азиатский банк развития выделит грант в $30 миллионов бюджету Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, одним из условий получения гранта является создание центра по государственно-частному партнерству при Министерстве экономики. Согласно проекту, штат нового учреждения составит 15 человек. В том числе четырех сотрудников переведут туда из Агентства по продвижению и защите инвестиций, а на найм остальных выделят 7 миллионов сомов из республиканского бюджета.

«Эти 7 миллионов сомов входят в грант АБР. Центр по государственно-частному партнерству нужен для увеличения количества проектов ГЧП и их реализации, а также для проведения обучения среди госорганов. Мы ознакомились с опытом Казахстана, России и Беларуси. Там уже много лет работают подобные учреждения. Результаты хорошие. В этих странах реализуют сотни проектов государственно-частного партнерства», — подчеркнул Эльдар Абакиров.
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