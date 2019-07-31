Новый закон определил правила игры в сфере возобновляемых источников энергии

«С принятием закона определились рамки правил деятельности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», — заявила председатель Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева, комментируя подписанный президентом закон.

По ее словам, работа над законом велась более трех лет. В рамках Года развития регионов и цифровизации в первую очередь необходимо развивать экспортные возможности. Без бесперебойной поставки энергомощностей этого сделать невозможно.

С учетом дефицита электроэнергии в стране развитие малых ГЭС является самым быстрым решением вопроса. В последние годы местные и зарубежные инвесторы проявляли большой интерес к нашему рынку, но, к сожалению, из-за отсутствия четких «правил игры» возвращались. Эльвира Боромбаева

«Сейчас мы совместно с правительством должны доработать отдельные моменты и привести в соответствие все сопутствующие нормативно-правовые акты с нынешним законом. Я считаю, что данный закон стал хорошим примером ГЧП в нашей стране», — отметила она.

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В свою очередь заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР Данияр Иманалиев уверен, что внесение изменений в законодательство в сфере ВИЭ предусматривает создание более благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

«Развитие малой энергетики является большим приоритетом для страны, поскольку у нас ежегодно растет потребление электроэнергии. Мы не в полной мере используем свой потенциал в энергетике, поэтому развитие альтернативных источников электроэнергии является приоритетом для развития страны в целом. Уверен, внесенные изменения будут положительно восприняты со стороны частного сектора, бизнеса и инвесторов», — заключил Данияр Иманалиев.