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Общество

В городе Ош открыли новый диализный центр

В Оше открыли новый диализный центр в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, учреждение открыто в партнерстве с немецкой компанией «Фрезениус Медикал Кэйр».

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«Клиника оснащена 11 новыми диализными аппаратами. В центре работают 11 квалифицированных сотрудников», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что это уже третий из четырех диализных центров в Кыргызстане, открытых в рамках ГЧП. Первая диализная клиника заработала в октябре 2018 года в Джалал-Абаде. Второй центр открыли в феврале 2019-го в Бишкеке.
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