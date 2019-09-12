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Общество

В мэрии придумали, как бороться с заторами в столице

На проспекте Айтматова выше реки Ала-Арчи хотят построить подземный переход. Об этом стало известно на совещании с вице-мэром Азизбеком Алымкуловым.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, одна из поднятых тем — заторы на проспектах Айтматова и Манаса.

«Мэрия рассматривает возможность строительства подземного перехода на пересечении с улицей Балтагулова (Новой). В этом случае можно будет убрать пешеходные зебры в районе Шампанвинкомбината и улицы Горького, что существенно упростит автомобильный трафик», — отметили в мэрии.

Кроме того, в муниципалитете думают над организацией кругового движения на перекрестках улиц 7 Апреля — Горького, 7 Апреля — проспекта Чуй и проспекта Жибек Жолу — улицы Фучика. При этом существующие светофоры демонтируют.

«Этот проект станет пилотным для Бишкека», — сообщили в мэрии.
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