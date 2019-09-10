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Общество

Школы Бишкека переполнены, а центр образования занимает целое крыло одной из них

Районный центр образования (РЦО) занимает крыло школы № 53 Бишкека. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявил депутат Сайдахмат Исмаилов.

«Школы Бишкека перегружены, а РЦО занимает целое крыло. Мы не раз поднимали этот вопрос, не знаю, какие заинтересованные силы держат его. Учебное заведение находится в центре города. Раньше в этой школе обучались 2 тысячи 500 учеников, а сейчас она не укомплектована, около 600 человек», — сказал он.

Сайдахмат Исмаилов добавил, что обращался в управление муниципальным имуществом с просьбой найти другое помещение для РЦО, давали поручение акиму, но вопрос так и не решен.

«РЦО находится там незаконно. В городе нет других помещений, чтобы передать центру образования?» — возмутился он.

Депутат добавил, что на строительство школы на две тысячи мест потребуется немало средств, а можно просто перевести центр.

По его словам, аким предлагал переселить РЦО в здание райадминистрации, однако первый этаж акимиата занимает госнотариат.
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