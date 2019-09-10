В Минздраве предлагают новую систему начисления надбавок к зарплате врачей

Министерство здравоохранения предлагает новую систему начисления надбавок к зарплате медицинских работников. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

МЗ КР предлагает доплачивать 10 процентов к базовому окладу сотрудников, отработавших 5-10 лет, 20 процентов — тем, у кого 10-15 лет стажа, и 30 процентов — более 15 лет.

Кроме того, материально поддержать предлагают и сельских медработников. Им планируют доплачивать 10 процентов от базового оклада.

При этом организациям хотят разрешить направлять часть средств, поступающих на специальный счет, на оплату труда сотрудников.

В документе уточняется, что базовый оклад — это размер оплаты труда работников за исполнение должностных обязанностей на одну ставку за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.