Модернизация ТЭЦ. В суде допросили Токона Мамытова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В качестве свидетеля защиты допросили бывшего вице-премьер-министра по безопасности и вопросам границ Токона Мамытова.

Он рассказал, что постановление правительства ему принесли на подпись в сентябре 2013 года.

«Документ на визирование мне принес один из сотрудников аппарата правительства. У меня было правило подписывать подобные документы после того, как там будет стоять виза заведующих отделов, отдельных членов правительства, и главное — руководителя аппарата. В постановлении были все эти подписи. Я сказал, что вопрос в последующем подлежит ратификации в Жогорку Кенеше, и спросил, все ли комитеты рассмотрели его. Мне показали документы, подписанные председателями комитетов по бюджету и международным делам. Сотрудник объяснил, что третий комитет также рассмотрел и дал положительный ответ и что решение уже везут в аппарат правительства», — сказал Токон Мамытов.

Он добавил, что, если все члены правительства и соответствующие должностные лица завизировали документ, у премьер-министра нет оснований не подписывать постановление. В противном случае он должен мотивировать свой отказ.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.