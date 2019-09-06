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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (64)

Бишкекчане требуют общественных слушаний по проекту правил землепользования

Инициативная группа «Народ Кыргызстана» начала сбор подписей под письмом к мэру Бишкека Азизу Суракматову и спикеру горкенеша Жаныбеку Абирову с требованием провести общественные слушания по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Бишкека.

Как отмечается в письме, документ разместили для общественного обсуждения на сайте БГК 22 июля 2019 года, как предусмотрено законодательством страны.

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Однако инициаторы обращения отмечают, что у многих горожан нет доступа к тексту проекта из-за отсутствия компьютеров и цифровой неграмотности.

«Некоторые вообще не знают о его существовании. Получается, граждане лишены возможности участвовать в обсуждении проекта и направлять предложения», — говорится в письме.

Отмечается, что ранее группа обратилась в правовую клинику «Адилет» с просьбой провести анализ проекта.

«Юристы установили, что документ составлен с грубыми нарушениями Конституции, Гражданского и Земельного кодексов, других законов Кыргызстана и нарушает конституционные права всех жителей Бишкека», — говорится в письме.

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Горожане указывают, что у них нет контактных данных лиц, готовивших проект, исполнителя, ответственного за прием предложений и замечаний. По телефону предоставляется неточная информация. «Мы не имеем возможности обратиться к компетентному лицу за конкретной информацией», — отмечается в письме.

Инициативная группа просит предоставить гражданам условия для обсуждения проекта.

ПЗЗ устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.
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