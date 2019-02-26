В Бишкеке разработали правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Об этом заявили на совещании в мэрии.

По словам начальника Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева, ПЗЗ устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, устанавливает территориальные зоны и регламенты их использования.

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Асхат Тулебердиев добавил, что правила позволят создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков.

Глава Бишкекглавархитектуры отметил, что окончательный документ о правилах застройки и землепользования в Бишкеке подготовят до 20 марта 2019 года.

«В документ внесены замечания представителей муниципалитета и экспертов. Мы их обрабатываем, после чего внесем в ПЗЗ. Параллельно идет перевод на государственный язык», — проинформировал он.