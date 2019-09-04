Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Разговоры о реконструкции шли с 1998 года

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев на депутатов не давил

По его словам, разговоры о модернизации ТЭЦ велись с 1998 года. «ТЭЦ необходимо было реконструировать. Она запущена была в 1961 году и, конечно же, морально устарела. Более того, модернизированная часть покрыла дефицит электроэнергии. Нам как раз в зимний период не хватало 300 мегаватт», — сказал Кайрат Жумалиев.

Он пояснил, что нарушений закона нет в том, что льготный кредит «Эксимбанка» был освобожден от налогов, и добавил — не выполнить условий кредитора Кыргызстан не мог. Иначе бы государство просто не получило бы деньги.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.