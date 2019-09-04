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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (434)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев на депутатов не давил

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суд приглашен в качестве свидетеля экс-глава комитета по бюджету и финансам Ахматбек Келдибеков. Свидетель, отвечая на вопросы, рассказал, какие процедуры проходил проект кредитного соглашения о модернизации ТЭЦ Бишкека.
«Документ принят соответствующим постановлением правительства, далее внесен на рассмотрение парламента. Проект соглашения был рассмотрен и одобрен парламентом. Далее президент подписал его как закон. Правительство, согласно закону, не имеет права без разрешения парламента брать кредиты от имени государства. Правительство полностью подотчетно парламенту», — сказал он.

Подсудимый, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, поинтересовался могли ли министры оказывать давление на депутатов, чтобы народные избранники одобрили кредитное соглашение. Келдибеков ответил, что это невозможно.

«Министры, премьер-министры не то что давить на депутатов, попросить об этом не посмели бы. В качестве примера могу привести бывших депутатов нашей фракции «Ата Журт». На них не то что давить не могли, даже попросить. К тому же министры подотчетны парламенту, как они могут давить на депутатов? Это абсурдное обвинение», — сказал Келдибеков.

Он также рассказал о процедурах подписания другого соглашения между ОАО «Электрические станциями» и ТВЕА о модернизации ТЭЦ Бишкека: «Согласно закону об акционерных обществах, «Электрические станции» самостоятельно после одобрения Фонда госимущества вправе подписывать соглашение. В деятельность компании ни одно министерство, кроме акционера, не имеет право вмешиваться. «Электрические станции» не подчиняются Министерству энергетики, в этой связи самостоятельно подписал соглашение», — сказал Келдибеков.

«Я хочу жестко подчеркнуть: реконструкция ТЭЦ была необходима. Насколько рационально эти $386 миллионов были использованы, я не могу ответить, я не специалист в этом», — сказал Ахматбек Келдибеков.
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