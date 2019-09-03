Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы следователей. Об этом 24.kg рассказал его адвокат Сергей Слесарев.

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По его словам, Атамбаеву вручены 14 уведомлений о подозрениях в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса.

«То есть он уже считается обвиняемым. Но ни по одному из эпизодов мой подзащитный не то чтобы вину не признает, он даже не дает показаний. Имеет полное на это право согласно нормам УПК», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Завтра Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу юристов Атамбаева на это решение первой инстанции.