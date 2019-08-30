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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (126)

Адвокат: Следствие по делу об освобождении Азиза Батукаева завершается

Следствие по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева завершается. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, сегодня следователи ознакомили адвокатов с материалами медицинской экспертизы по делу Азиза Батукаева.

«Однако из-за того, что мы не до конца ознакомились с ее результатами, отложили процедуру до понедельника. Кроме того, у Алмазбека Атамбаева прошла очная ставка с экс-генпрокурором Аидой Саляновой и экс-вице-премьер-министром Шамилем Атахановым. Однако ее провели незаконно, поскольку Алмазбек Атамбаев изначально отказался давать показания и противоречий быть не могло», — сказал Сергей Слесарев.

О чем именно говорили на очной ставке Аида Салянова и Шамиль Атаханов, адвокат не стал говорить, отметив, что должен ознакомиться до конца с материалами уголовного дела. 

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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