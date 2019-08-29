Модернизация ТЭЦ. В суд вызовут главу ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил ходатайство о вызове в суд и допросе главы китайской компании TBEA в Кыргызстане Мусажана Макелека.

По словам защитника, материалы дела по модернизации ТЭЦ в отношении него выделены в отдельное производство.

Его важно допросить, потому что подсудимые Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев и другие обвиняются в коррупции при лоббировании компании TBEA по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. Как можно было лоббировать интересы без взаимодействия с главой этой компании? Замир Жоошев

Прокуроры выступили против ходатайства, поскольку Мусажан Макелек не был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу.

Адвокат Айбека Калиева Бактыбек Жумашев подчеркнул, что обвиняемый или даже осужденный не входит в круг лиц, которых невозможно допросить. Сапар Исаков заявил, что Мусажан Макелек — важный свидетель, который является второй стороной по уголовному делу.

«Гособвинение утверждает, что мы, обвиняемые, непосредственно вступали в контакт с китайской стороной. Это все нужно выяснить», — сказал Сапар Исаков.

Мы должны услышать позицию китайской стороны — что они делали, кому взятку давали или с кем встречались. Сапар Исаков

Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев согласился с ним. «Нас обвиняют в коррупции и нанесенном ущербе. Вы явные вещи не хотите принять. Мусажана Макелека исключили из обвинения, вы не хотите его допросить даже в качестве свидетеля», — возмутился подсудимый.

Мы что, друг другу давали взятку, вы это доказали? Если нам давали взятку, нужно его допросить. Жанторо Сатыбалдиев

В итоге Инара Гилязетдинова согласилась с ходатайством защиты.

Суд направит требование в китайскую компанию TBEA о вызове его в качестве свидетеля.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.