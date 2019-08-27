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Общество
Сюжет: Полезные советы (84)

Паротит, краснуха. Какие прививки надо сделать, чтобы ребенок не заболел в школе

Отношение к прививкам в обществе сегодня неоднозначное. Многие родители опасаются их делать детям, пишут официальные отказы. А врачи продолжают уверять в безопасности вакцинации и ее необходимости как единственной защиты от эпидемий ряда заболеваний.

Какие прививки необходимо сделать школьникам и почему, 24.kg рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

— Какие прививки нужны школьникам?

— В Кыргызстане действует Национальный календарь профилактических прививок. 

В 6 лет, перед школой, детей прививают против кори, паротита и краснухи одной дозой (КПК-вакцина), а также против дифтерии и столбняка (АДС-вакцина).

— Можно отказаться от прививки?

— Да, граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Но в случае массовых инфекционных заболеваний или при угрозе эпидемий человек в обязательном порядке должен быть привитым. 

Если нет профилактических прививок, образовательные и оздоровительные учреждения могут временно отказать в приеме.

Ребенок должен приходить в школу с медицинской документацией. В нее входит и карта профпрививок — форма № 063. После поступления в общеобразовательное учреждение она там и хранится.

Кроме того, в 11 и 16 лет школьникам проводится ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М), а также во время кампаний или дней иммунизации медработники делают прививки.

— А где родители могут узнать, какие прививки и в каком возрасте необходимо поставить ребенку?

— В Национальном календаре прививок. С ним можно ознакомиться на нашем сайте www.privivka.kg, в центрах семейной медицины, группах семейных врачей. Там же можно получить консультации медицинских работников. В нашем центре работает телефон доверия 0(312)323127.

— Если родитель не помнит, какие именно прививки есть у ребенка, где он может это узнать?

— В поликлиниках, ЦСМ, ГСВ. Когда ребенок идет в школу, в учебное заведение передается карта профпрививок — форма № 063.

— Есть мнение, что для мальчиков опасен паротит, а для девочек — краснуха. Есть возможность привить только от них?

— В Национальном календаре нет монопрививок. Кроме того, однократная вакцинация против некоторых заболеваний неэффективна. В 1990-е годы в Кыргызстане применяли моновакцину против паротита однократно. Сейчас те, кто привился ей, болеют. Поэтому страна приняла решение с 2015 года по рекомендации ВОЗ делать две дозы. Календарь прививок просчитан по возрастам и компонентам, над ним работала доказательная медицина.

— В календаре прививок есть не все заболевания. Можно где-то привиться, например, от ветрянки?

— Да, в частных медучреждениях.

— Вы говорили о прививках в 11 и 16 лет. Их делают в учебном заведении или поликлиниках?

— В школах.

— Насколько это безопасно для детей? Проводится ли предварительный осмотр?

— Каждая школа закреплена за определенным ЦСМ или ГСВ. 

Перед профилактическими прививками по плану проводят медосмотр, обычно по классам.

— А если я все-таки не доверяю массовым прививкам и медосмотрам, могу отказаться от прививки ребенка в школе и пойти в ЦСМ?

— Конечно. Особенно если стоите на учете у какого-то узкого специалиста. 

Перед вакцинацией в школе родителей информируют. Без согласия прививки ставить не будут.

Кроме того, во время вакцинации приглашаем родителей, чтобы они могли быть рядом с ребенком.

В учебное заведение выезжает целая бригада: медсестра, врач-педиатр и две прививочные медсестры. В школах выделяется кабинет, если есть — медпункт. Вакцина перевозится в специальных холодовых сумках.
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