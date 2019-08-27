Сможет ли вернуться в парламент Омурбек Текебаев. Ответ ЦИК

В ЦИК 24.kg рассказали, сможет ли лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев вернуть себе мандат.

По словам зампредседателя Абдыжапара Бекматова, если Первомайский районный суд и последующие инстанции признают Текебаева невиновным, то в парламент он в любом случае не вернется.

«У нас процедура возвращения мандата не предусмотрена действующим законодательством. Но он сможет баллотироваться в Жогорку Кенеш в 2020 году», — сказал Абдыжапар Бекматов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.