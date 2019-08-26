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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (155)

Дело Атамбаева. Земельный участок на Иссык-Куле выделили незаконно

Дело о незаконном приобретении земельного участка ОсОО «Фрунзе-Резорт» на Иссык-Куле передано в суд. Информацию 24.kg подтвердили в Генпрокуратуре со ссылкой на отчет главы надзорного органа Иссык-Кульской области Белека Маматбаева.

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В ходе следствия установлено, что земельный участок площадью 4,61 гектара в южной части зоны отдыха «Бригантина» села Чок-Тал, не предназначенный для продажи частникам, был незаконно трансформирован и отдан в аренду ОсОО «Фрунзе-Резорт» на 49 лет с нарушением действующего законодательства.

В прокуратуре Иссык-Кульской области пояснили, что информация про рекреационный комплекс «Фрунзе-Резорт» размещена на сайте холдинга «Аю». В частности, там сообщается, что строительством комплекса должна была заняться компания «Аю Курулуш». Проект предусматривает возведение туристического городка в селе Чок-Тал в 15 километрах от города Чолпон-Аты. Кроме жилых объектов недвижимости, комплекс включал бы пятизвездочный отель, концертный зал площадью 3,5 тысячи квадратных метров вместимостью до двух тысяч человек. На территории также планировалось построить футбольное, волейбольное и баскетбольное поля.

Отмечается, что постановление о передаче земли подписал бывший тогда премьер-министром Сапар Исаков.

По данным Министерства юстиции КР, руководителем и учредителем ОсОО «Фрунзе-Резорт» значится Алтымышев Болотбек Намазбекович. Компания прошла процедуру перерегистрации 8 октября 2018 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

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Отметим, в одном из пунктов заключения специальной комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента указано, что он незаконно купил землю в селе Чон-Сары-Ой.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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