Сын Алмазбека Атамбаева претендовал на участок в парковой зоне Чолпон-Аты

Сын экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Сейит претендовал на земельный участок в парковой зоне в Чолпон-Ате. Но так и не получил его, сообщили 24.kg источники в «Белом доме».

По их данным, сам бывший глава государства писем ни в мэрию Чолпон-Аты, ни председателю горкенеша, которым тогда был нынешний глава города Талант Сарбагышев, не писал и не просил отдать ему надел под строительство коттеджа для президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Читайте по теме Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента

«Письмо было от его сына. Тот хотел пансионат построить. Однако просьбу Сейита в муниципалитете Чолпон-Аты не удовлетворили, подчеркнув, что участок относится к парковой зоне и принадлежать частному лицу не может. Землю отдали управлению делами президента в аренду на 49 лет. Ежегодно государственная структура платит Чолпон-Атинской мэрии 123 тысячи сомов», — пояснили в «Белом доме».

На участке планировали построить пансионат для сотрудников управделами, поскольку отдыхать в госрезиденции № 2 в Чолпон-Ате им некомфортно. «СГО требует, чтобы отдыхающие не шумели, не включали громко музыку, так как мешают досугу тех, кто приезжает в госрезиденцию погостить», — отметили источники.

Ранее сообщалось, что мэрия Чолпон-Аты готова судиться с управделами, чтобы вернуть отданный в 2017 году надел на баланс городского муниципалитета.