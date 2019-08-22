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Общество

В мэрии пока не знают, сколько детей с ОВЗ будет учиться в школе «Газпрома»

В мэрии пока не знают, сколько точно детей с ОВЗ будет учиться в школе «Газпрома». Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее словам, соглашением предусмотрено, что 20 процентов мест в учебном заведении предоставляется на бесплатной основе детям с ограниченными возможностями здоровья.

Количество будет рассчитываться от фактически набранных учеников на платной основе. Например, если в первые классы наберут 80 детей, то 18 мест останется для детей ЛОВЗ. Если 60 — то 12.

Татьяна Кузнецова

Набирать желающих муниципалитет начнет после зачисления в школу учеников на платной основе.

«У нас есть списки детей, стоящих на учете в управлении соцразвития мэрии. Предварительно родителей оповестили, какие могут потребоваться документы. В частности, справка об инвалидности и заключение МСЭК, что ребенок может обучаться в массовой школе», — рассказала она.

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Руководитель общественного фонда «Школа Газпром» Азамат Дикамбаев сообщил, что 23-25 августа состоится тестирование, по итогам которого станет понятно, сколько детей будет обучаться.

«Мы планируем набрать 704 ученика на обучение на платной основе. Еще около 140 мест — для детей с ОВЗ, около 35 — для одаренных детей — победителей олимпиад и других. Остальных будем добирать в течение года», — сказал он.

Школа рассчитана на 960 мест. Обучение в ней будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота в размере 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года. В соцсетях появилась информация, что в некоторых классах уже перебор детей.
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