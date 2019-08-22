Центризбирком Кыргызстана нарушил закон о госслужбе и Трудовой кодекс

ЦИК нарушила закон о госслужбе и Трудовой кодекс. Недочеты в работе аппарата Центризбиркома выявила Государственная кадровая служба.

По данным ведомства, проведен мониторинг соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и Трудового кодекса. Члены рабочей комиссии изучили представленные приказы по личному составу, личные дела госслужащих, трудовые книжки, протоколы комиссии по оценке деятельности и протоколы конкурсной комиссии с июня 2016-го по май 2019 года.

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Обнаружено, что в аппарате ЦИК не ведется системная работа по управлению человеческими ресурсами. В частности, по оценке деятельности, этике, обучению и повышению квалификации государственных служащих, карьерному планированию. По результатам мониторинга рабочая комиссия ГКС рекомендовала привести в соответствие с государственно-служебным законодательством выявленные нарушения.

В ЦИК 24.kg сообщили, что все замечания приняли к сведению, составили справку по выполнению рекомендаций, и обещали устранить все недостатки.