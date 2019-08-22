12:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Центризбирком Кыргызстана нарушил закон о госслужбе и Трудовой кодекс

ЦИК нарушила закон о госслужбе и Трудовой кодекс. Недочеты в работе аппарата Центризбиркома выявила Государственная кадровая служба.

По данным ведомства, проведен мониторинг соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и Трудового кодекса. Члены рабочей комиссии изучили представленные приказы по личному составу, личные дела госслужащих, трудовые книжки, протоколы комиссии по оценке деятельности и протоколы конкурсной комиссии с июня 2016-го по май 2019 года.

Читайте по теме
Где значки, ЦИК? Депутаты снова поднимают скандальный вопрос

Обнаружено, что в аппарате ЦИК не ведется системная работа по управлению человеческими ресурсами. В частности, по оценке деятельности, этике, обучению и повышению квалификации государственных служащих, карьерному планированию. По результатам мониторинга рабочая комиссия ГКС рекомендовала привести в соответствие с государственно-служебным законодательством выявленные нарушения. 

В ЦИК 24.kg сообщили, что все замечания приняли к сведению, составили справку по выполнению рекомендаций, и обещали устранить все недостатки. 
Ссылка:
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК все-таки решили создать совет территориальных избирательных комиссий
Глава Бишкекской ТИК сложил полномочия
Понятие информирования избирателей предложили внести в выборное законодательство
В Кыргызстане посчитали госслужащих
Не так поняли. Депутат пояснил предложенный законопроект «О политической службе»
На круглосуточную охрану сотрудников ЦИК потратит 1,1 миллиона сомов
Гендерно нечувствительные. Депутаты обсуждают поправки в Закон «О госслужбе»
ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Музаффара Исакова
Депутат парламента Музаффар Исаков сдает мандат
Противоречий не будет. Как ЦИК станет одобрять решения территориальных комиссий
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Омурбек Бабанов пришел в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;доволен возвращением в&nbsp;Кыргызстан Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Бизнес
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5 Выбираем смартфон для школьника. Топ-5
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери