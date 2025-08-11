За 20 лет более 300 госслужащих Кыргызстана прошли обучение в Японии

В 2025 году 19 магистрантов и 1 докторант из числа государственных и муниципальных служащих Кыргызстана в рамках проекта JDS (Japan Development Scholarship) правительства Японии отправятся на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что глава кабмина Адылбек Касымалиев встретился с госслужащими и отметил, что обучение в Японии принесет экономике и обществу КР особую пользу.

«Среди всех направлений сотрудничества с Японией проект JDS имеет для нас особое значение. Япония известна во всем мире своими дисциплиной, высоким качеством образования и современными технологиями. Полученные в Японии знания и передовой опыт, особенно в области государственного управления, станут бесценным вкладом в развитие Кыргызстана», — сказал он.

По данным кабмина, с момента запуска программы в 2006-м обучение в Японии прошли 327 стипендиатов. По статистике, 60 процентов выпускников работают в органах государственной и муниципальной службы, из них половина занимает руководящие должности.