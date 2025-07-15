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Власть

Как уволить чиновника с утратой доверия. Внесены изменения в закон о госслужбе

Президент подписал закон о внесении изменений в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Согласно поправкам, вводится возможность увольнения чиновников, в том числе муниципальных «в связи с утратой доверия политического руководства». Также они могут быть освобождены от должности по итогам служебного расследования — при «ненадлежащем исполнении обязанностей».

Кроме того, упрощен механизм внеконкурсного назначения: теперь министерствам разрешено замещать до 10 процентов вакансий в центральном аппарате без конкурса. Соответствующий порядок будет определять уполномоченный госорган.

Ряд других изменений касается:

  • требований к образованию — на младшие должности в госслужбе допускаются лица с высшим образованием (или со средне-специальным — для муниципальной службы);
  • цифровой грамотности — она становится обязательной в объеме, необходимом для работы;
  • порядка наложения дисциплинарных взысканий — допускается оформление отказа от объяснений и отказа от подписи через систему электронного документооборота.

Уточнены правила формирования кадрового резерва и процедуры внеконкурсного поступления на отдельные должности.

Закон вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336221/
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