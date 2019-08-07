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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (415)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутат рассказал, о чем его просили чиновники

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В суде допросили депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева. Он является председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

«Правительство, аппарат президента, нардепы говорили, что ТЭЦ нужна. Наш комитет сделал замечания по проекту ее модернизации. Не было предварительного технико-экономического обоснования, разбирательства только в Гонконге. Но это не учли. Я говорил, почему не проводили тендер. Я ходил к Сапару Исакову, чтобы узнать позицию главы государства», — сказал Кожобек Рыспаев.

Он напомнил, что на теплоцентрали проводили выездное заседание комитета, тогда депутаты и узнали, что нет расшифровки по стоимости.

«Я поднимал вопрос на фракции, спрашивал и у председателя Счетной палаты. Сапар Исаков говорил мне: «Мы же договорились не поднимать просто так вопрос», а потом произошла авария, и до сих пор это тянется», — добавил народный избранник.

«Министр энергетики Осмонбек Артыкбаев по-дружески попросил подписать протокол, несмотря на то, что мы были на каникулах. На заседании межведомственной комиссии был мой помощник. Министр потом настойчиво просил меня подписать, и я подписал», — отметил Кожобек Рыспаев.

Он пояснил, что не только члены кабмина просили поддержать проект.

«Когда я против выступал, сам президент мне говорил, что нужно делать модернизацию за любые деньги», — заметил депутат.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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