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Общество

Рыбалку запретили на озере Сары-Челек

Фото Арстана Кадырова. Сары-Челек

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства ввело строгий запрет на использование моторных лодок и скутеров, а также рыбалки на озере Сары-Челек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сделано это в целях сохранения флоры и фауны, биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий. Пирс на берегу озера демонтирован.

пресс-службы ГАООСиЛХ
Фото пресс-службы ГАООСиЛХ

Как отмечается, общая территория государственного природного заповедника Сары-Челек составляет 23 тысячи 868 гектаров. Здесь обитают более 40 видов млекопитающих, 175 видов пернатых и 5 видов рыб. Произрастает более 1,2 тысячи видов растений. Многие из них включены в Красную книгу Кыргызстана.
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