Промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах запретили в Кыргызстане

Кабинет министров принял постановление о введении временного запрета (моратория) на промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах. Решение принято в целях сохранения, увеличения рыбных запасов и улучшения условий их воспроизводства, говорится в документе.

Мораторий ввели на три года. Он распространяется на промысловую добычу (вылов), транспортировку, реализацию, хранение, приобретение и вывоз всех видов рыб в следующих водохранилищах государственного значения:

Токтогульское. Базар-Коргонское. Курпсайское. Шамалды-Сайское. Таш-Кумырское. Уч-Коргонское. Кировское.

Запрет не распространяется на:

садковое рыбоводство;

любительское и спортивное рыболовство;

плановые работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов;

проведение научно-исследовательских мероприятий.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приостановит выдачу рыбопромысловых документов и ежегодно будет проводить искусственное воспроизводство карповых и растительноядных видов рыб.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с МВД поручили усилить контроль и предотвращать случаи незаконной добычи рыбы и браконьерства на указанных водоемах Джалал-Абадской и Таласской областей.