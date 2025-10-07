Промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах запретили в Кыргызстане

Кабинет министров принял постановление о введении временного запрета (моратория) на промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах. Решение принято в целях сохранения, увеличения рыбных запасов и улучшения условий их воспроизводства, говорится в документе.
Мораторий ввели на три года. Он распространяется на промысловую добычу (вылов), транспортировку, реализацию, хранение, приобретение и вывоз всех видов рыб в следующих водохранилищах государственного значения:
- Токтогульское.
- Базар-Коргонское.
- Курпсайское.
- Шамалды-Сайское.
- Таш-Кумырское.
- Уч-Коргонское.
- Кировское.
Запрет не распространяется на:
-
садковое рыбоводство;
-
любительское и спортивное рыболовство;
-
плановые работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов;
-
проведение научно-исследовательских мероприятий.
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приостановит выдачу рыбопромысловых документов и ежегодно будет проводить искусственное воспроизводство карповых и растительноядных видов рыб.
Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с МВД поручили усилить контроль и предотвращать случаи незаконной добычи рыбы и браконьерства на указанных водоемах Джалал-Абадской и Таласской областей.