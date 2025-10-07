18:51
Промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах запретили в Кыргызстане

Кабинет министров принял постановление о введении временного запрета (моратория) на промысловую добычу рыбы в семи водохранилищах. Решение принято в целях сохранения, увеличения рыбных запасов и улучшения условий их воспроизводства, говорится в документе.

Мораторий ввели на три года. Он распространяется на промысловую добычу (вылов), транспортировку, реализацию, хранение, приобретение и вывоз всех видов рыб в следующих водохранилищах государственного значения:

  1. Токтогульское.
  2. Базар-Коргонское.
  3. Курпсайское.
  4. Шамалды-Сайское.
  5. Таш-Кумырское.
  6. Уч-Коргонское.
  7. Кировское.

Запрет не распространяется на:

  • садковое рыбоводство;

  • любительское и спортивное рыболовство;

  • плановые работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов;

  • проведение научно-исследовательских мероприятий.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приостановит выдачу рыбопромысловых документов и ежегодно будет проводить искусственное воспроизводство карповых и растительноядных видов рыб.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с МВД поручили усилить контроль и предотвращать случаи незаконной добычи рыбы и браконьерства на указанных водоемах Джалал-Абадской и Таласской областей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346330/
