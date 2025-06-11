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Общество

На Иccык-Куле уничтожили незаконно установленную километровую рыболовную сеть

В акватории Иссык-Куля сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили и уничтожили 1 километр незаконно установленной рыболовной сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минприроды провело рейд 9 июня с целью борьбы с незаконным отловом рыбы. Он направлен на охрану природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия и предотвращение браконьерской деятельности. Подобные рейды будут продолжаться регулярно.

Напомним, инспекторы министерства оштрафовали рыбаков на 53 тысячи сомов за нарушение правил любительской рыбалки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332358/
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