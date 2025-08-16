13:53
Происшествия

В зоне отдыха «Грин Сити» на Иссык-Куле выявлен факт незаконной рыбалки

15 августа 2025 года сотрудниками Балыкчинского городского отдела внутренних дел в зоне отдыха «Грин Сити» был выявлен факт незаконной рыбалки. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, в ходе проведенного рейда было установлено, что гражданин М.А., не имея разрешительных документов, с каменного волнореза выловил удочкой 17 чебаков.

Данный факт был зарегистрирован в Журнале учета информации ГОВД города Балыкчи и передан в следственную службу. В настоящее время проводится доследственная проверка.

УВД Иссык-Кульской области призывает граждан строго соблюдать законодательство и напоминает, что незаконный вылов рыбы наносит серьезный ущерб экологии и биоресурсам.
