Сезон рыбалки открыт: глава кабмина сделал заявление о потенциале отрасли

В Чуйской области председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в международном турнире по спортивной рыбалке «Открытие сезона рыбалки 2026 года» и официально объявил сезон открытым.
По его словам, Кыргызстан обладает значительным потенциалом в сфере рыбного хозяйства и спортивного рыболовства. Внутренние потребности страны обеспечиваются полностью, развивается экспорт рыбной продукции. Для рыболовов действует электронная система билетов через платформу Agro-Smart.
Он подчеркнул, что рыбалка формирует терпение, выдержку и внутреннюю силу, а также способствует гармонии с природой.
Напомним, международный турнир прошел 28–29 марта в Аламудунском районе. В соревнованиях участвовали 60 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Победителей и призеров наградили специальными призами.
Отдельно глава кабмина поздравил Федерацию рыболовного спорта Кыргызстана с десятилетием со дня основания.