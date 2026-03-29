Власть

Сезон рыбалки открыт: глава кабмина сделал заявление о потенциале отрасли

В Чуйской области председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в международном турнире по спортивной рыбалке «Открытие сезона рыбалки 2026 года» и официально объявил сезон открытым.

По его словам, Кыргызстан обладает значительным потенциалом в сфере рыбного хозяйства и спортивного рыболовства. Внутренние потребности страны обеспечиваются полностью, развивается экспорт рыбной продукции. Для рыболовов действует электронная система билетов через платформу Agro-Smart.

Касымалиев отметил и успехи спортсменов: сборная Кыргызстана по дисциплине «фидер» заняла 20-е место на чемпионате мира 2024 года в Испании. В апреле команда примет участие в очередном мировом первенстве в Италии.

Он подчеркнул, что рыбалка формирует терпение, выдержку и внутреннюю силу, а также способствует гармонии с природой.

Напомним, международный турнир прошел 28–29 марта в Аламудунском районе. В соревнованиях участвовали 60 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Победителей и призеров наградили специальными призами.

Отдельно глава кабмина поздравил Федерацию рыболовного спорта Кыргызстана с десятилетием со дня основания.
