Пенсионерам могут снизить стоимость рыболовного билета

Кыргызстанцы жалуются на высокую стоимость рыболовного билета, заявил депутат Дастан Бекешев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Он отметил, что теперь кыргызстанцы платят более 600 сомов за вылов трех килограммов рыбы.

«При этом билет разовый, а не годовой как раньше. При этом оплачивать можно только через MegaPay. Почему нельзя сделать по 100 сомов за килограмм и позволить людям платить через те банки, которые им удобны? Люди жалуются на высокую стоимость и неудобства. Есть пенсионеры, есть любители, федерация есть, которая детей обучает», — сказал депутат.

Директор департамента рыбной промышленности Жалилбек Тойматов ответил, что в ведомство также поступают подобные обращения и сейчас рассматривается вопрос снижения стоимости для пенсионеров.

«В прошлом году были другие цены, а в этом — другие. Тарифы были рассчитаны Академией наук», — сказал чиновник.

Он также отметил, что обсуждается вопрос оплаты через разные банки и приложения.