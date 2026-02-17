09:10
На участке Бучук месторождения Солтон-Сары добыто 876,3 килограмма золота

В 2025 году на участке Бучук месторождения Солтон-Сары добыто 876,3 килограмма золота, следует из информации администрации Нарынского района.

Золотоизвлекательная фабрика на месторождении в тестовом режиме заработала в октябре 2024 года. Предприятие рассчитано на переработку 600 тысяч тонн руды в год с производством около 1,8 тонны золота. Объем инвестиций в проект оценивается в 12 миллиардов сомов.

Золоторудное месторождение Солтон-Сары находится в 355 километрах от Бишкека в Нарынской области на северном склоне хребта Капка-Таш. Месторождение состоит из трех участков — Бучук, Ак-Таш, Алтын-Тор. Последний разрабатывает ОАО «Кыргызалтын».

Общие прогнозные запасы золота на месторождении составляют около 20 тонн.

Zhong Ji Mining приобрела права на проведение работ на участке Бучук в 2009 году. С 2011 года местные жители выступали против разработки месторождения, которая, по их мнению, может нанести вред экологии и способствовать таянию ледников. По этой причине компания в 2019 году приостановила строительные работы на месторождении. Позже работы были возобновлены.
