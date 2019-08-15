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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (156)

Фото дня. Милиционеры, спящие на полу в спортзале

В социальных сетях опубликована фотография, где запечатлены милиционеры, ночующие в спортивном зале. Сотрудники МВД в форме спят на полу без матрасов и каких-либо условий.

Этот снимок опубликовали накануне. Сообщается, что в таких условиях отдыхали правоохранители между стычками жителей Нарынской области на месторождении Солтон-Сары. Пользователи соцсетей раскритиковали руководство МВД за то, что не обеспечили простых милиционеров ночлегом.

В УВД Нарынской области опровергли информацию. По их данным, информация о том, что прибывшие для обеспечения общественного порядка во время событий на золоторудном месторождении Солтон-Сары сотрудники милиции остались без условий для ночлега, не соответствует действительности.

Сообщается, что в рамках проведения работ по обеспечению общественного порядка установили палатки, в которых находились милиционеры.

5 августа в Нарынской области собралось около 500 человек, которые требовали остановить работу китайской компании Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары.

Противостояние шло несколько дней, местные жители даже установили юрты.

Все это время общественный порядок охраняли сотрудники милиции из числа УВД Нарынской области.
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