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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (157)

Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары спровоцировали специально

Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары организовали специально. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил Кубатбек Боронов.

По его словам, пока нет точной информации об организаторах, но есть подозрение.

«Возможно, были люди, которые решили воспользоваться ситуацией. Потому что на митингах выступали представители других регионов, замечены двое парней, которые были в Кой-Таше, есть записи телефонных разговоров», — сказал он.

В данное время золоторудное месторождение закрыто и находится под охраной правоохранительных органов.

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу китайского предприятия Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Акция протеста продолжалась несколько дней, сельчане установили юрты и грозили перекрыть дорогу. Местные жители отказались от переговоров с властями и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.
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