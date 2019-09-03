Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары спровоцировали специально

Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары организовали специально. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил Кубатбек Боронов.

По его словам, пока нет точной информации об организаторах, но есть подозрение.

«Возможно, были люди, которые решили воспользоваться ситуацией. Потому что на митингах выступали представители других регионов, замечены двое парней, которые были в Кой-Таше, есть записи телефонных разговоров», — сказал он.

В данное время золоторудное месторождение закрыто и находится под охраной правоохранительных органов.