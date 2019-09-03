В парламенте считают, что правительство должно иметь доли во всех месторождениях

Правительство Кыргызстана должно владеть долей акций во всех месторождениях страны. Об этом сегодня заявили на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

При рассмотрении ситуации вокруг Солтон-Сары первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что недовольство жителей связано с отсутствием доли страны в золоторудном месторождении.

Депутаты поддержали жителей Нарынского района. «На самом деле это правильно. Мы должны разработать проект, чтобы в каждом месторождении правительство имело свою долю», — предложил депутат Кожобек Рыспаев.