В парламенте считают, что правительство должно иметь доли во всех месторождениях

Правительство Кыргызстана должно владеть долей акций во всех месторождениях страны. Об этом сегодня заявили на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.
При рассмотрении ситуации вокруг Солтон-Сары первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что недовольство жителей связано с отсутствием доли страны в золоторудном месторождении.
Депутаты поддержали жителей Нарынского района. «На самом деле это правильно. Мы должны разработать проект, чтобы в каждом месторождении правительство имело свою долю», — предложил депутат Кожобек Рыспаев.
В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.
Акция протеста продолжилась несколько дней, сельчане установили юрты и грозили перекрыть дорогу. Местные жители отказались от переговоров с властями и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.
Посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.