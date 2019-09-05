Жанар Акаев просит власти не «кошмарить» жителей Солтон-Сары

Депутат парламента Жанар Акаев сегодня на пленарном заседании поднял вопрос о ситуации вокруг Солтон-Сары.

По его словам, выступали против китайских разработчиков в основном молодые активисты и сейчас местные власти и милиция преследуют их. Хотя, как считает нардеп, организаторы митинга поднимали правильные вопросы, они радеют за экологию и национальные интересы. «Чиновники должны прислушаться к ним, к их точке зрения», — сказал Жанар Акаев и добавил, что недобросовестных инвесторов защищать не нужно.

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Акция протеста продолжилась несколько дней, сельчане установили юрты и грозили перекрыть дорогу. Местные жители отказались от переговоров с властями и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.