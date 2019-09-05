11:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (158)

Жанар Акаев просит власти не «кошмарить» жителей Солтон-Сары

Депутат парламента Жанар Акаев сегодня на пленарном заседании поднял вопрос о ситуации вокруг Солтон-Сары.

По его словам, выступали против китайских разработчиков в основном молодые активисты и сейчас местные власти и милиция преследуют их. Хотя, как считает нардеп, организаторы митинга поднимали правильные вопросы, они радеют за экологию и национальные интересы. «Чиновники должны прислушаться к ним, к их точке зрения», — сказал Жанар Акаев и добавил, что недобросовестных инвесторов защищать не нужно.

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Акция протеста продолжилась несколько дней, сельчане установили юрты и грозили перекрыть дорогу. Местные жители отказались от переговоров с властями и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.
Ссылка:
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте считают, что правительство должно иметь доли во всех месторождениях
Правительство подозревает, что скандал в Солтон-Сары спровоцировали специально
Фото дня. Милиционеры, спящие на полу в спортзале
Ситуация в Солтон-Сары. Сельчане свернули юрты и разошлись
Конфликт на Солтон-Сары. Нарынчане намерены перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт
Конфликт на Солтон-Сары. Посольство Китая отреагировало на ситуацию (заявление)
Конфликт на Солтон-Сары. Жениш Разаков обсудил ситуацию с послом Китая
Ситуация на месторождении Солтон-Сары. Причина конфликта и как получена лицензия
Конфликт на Солтон-Сары. Еще 19 китайских рабочих обратились за медпомощью
Конфликт на Солтон-Сары. ГКНБ оставляет за собой право вынести предупреждение
Популярные новости
Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась
Драка возле супермаркета. Родственник одного из&nbsp;подозреваемых работал в&nbsp;милиции Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В&nbsp;Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»